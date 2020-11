Il mese scorso un prete di Agnadello durante un’omelia ha detto che i gay sono malati e che hanno problemi fisici e psicologici. Barbara d’Urso ha mandato l’iconica Cristina Battista nel paesino in provincia di Cremona per parlare con Don Mario, che a sorpresa è uscito dalla Chiesa ed ha chiesto di parlare in diretta con Santa Barbara da Cologno Monzese (che per l’occasione si è trasformata di Barbie Ka**iatone).

Il sacerdote si è scusato per aver usato ‘termini infelici’, però ha sottolineato che la Bibbia condanna l’omosessualità.

“Non mi piacciono i processi in ogni caso. Diciamo che ho utilizzato termini discutibili ma per mettere l’accento su altri temi, ad esempio se viene prima l’autorità di Dio o quella degli uomini. Davanti ad una legge che mette in crisi i principi ho fatto quella battuta. Andrà a finire che se passa la legge conto l’omofobia che dice che i gay sono malati finirà in galera.

Se posso chiarisco. Non ho mai cacciato un gay in vita mia. Ho alcuni amici gay, non tanto, ma qualcuno sì. Il Vangelo mi dice di non giudicare nessuno, ma le situazioni scorrette sì. La Bibbia non condanna i gay, ma l’omosessualità. Parto dai principi della dottrina cristiana che dice che la sessualità è in funzione della generazione di figli.

Allora io dico che non condanno l’omosessuale, ma l’uso dell’omosessualità. I rapporti tra due uomini sono scorretti per quello che sappiamo dalla Chiesa adesso. Sulla Bibbia c’è scritto che non è giusto. Mica li mando al rogo o li voglio cacciare via. Per adesso c’è confusione…”