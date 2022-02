Barbara d’Urso è da sempre una grande fan del Festival di Sanremo, kermesse canora che lei stessa ha confessato di voler condurre un giorno.

A distanza di due settimane dalla fine del Festival che ha visto trionfare a fuor di popolo Blanco e Mahmood, la conduttrice ha confessato qual è la sua canzone preferita che “non riesce a togliersi dalla testa”. A sorpresa il brano non fa parte del podio finale e non è neanche di un cantante over, bensì dell’ultimo classificato e debuttante, Tananai.

Il singolo Sess0 Occasionale, che nel corso dell’ultima settimana ha conquistato anche il Grande Fratello Vip e Propaganda Live, è il brano preferito di Carmelita.

“🎶 Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta… Baaaby ritorna da me… E metti via quella pistola…🎶… Tananai 🦦 non riesco a togliermi dalla testa questa canzone per colpa tua 😂😂😂”.

Tweet a cui il cantante ha risposto: “Ahaha grande Carmelita!”.

🎶Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta… Baaaby ritorna da me… E metti via quella pistola…🎶… @Tananai5 🦦 non riesco a togliermi dalla testa questa canzone per colpa tua 😂😂😂 pic.twitter.com/JWZvrRbePU — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) February 16, 2022

Ahahah grande Carmelitaaa — Tananai (@Tananai5) February 16, 2022

A questo punto voglio il remix Sess0 DolceAmaro Occasionale.



Anche l’anno scorso Barbara d’Urso aveva decretato il suo preferito, Willie Peyote, che però la prese in giro su Instagram.

Barbara d’Urso punta il Festival di Sanremo

Nel 2014, intervistata dal settimanale Chi, la conduttrice dichiarò per la prima volta di avere un sogno nel cassetto: l’Ariston.