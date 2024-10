Barbara D’Urso: Scopriamo Giammauro, il figlio che la farà diventare nonna

Barbara D’Urso si prepara a diventare nonna per la seconda volta. L’annuncio è arrivato tramite un video su Instagram, dove la nuora Giulia ha rivelato che lei e Giammauro Berardi, il primogenito della conduttrice, stanno per dare il benvenuto a una nuova nipotina, seguendo la nascita di Matilde nel 2022. Giammauro, noto per la sua riservatezza, è un medico specializzato in trapianti di fegato e ha acquisito esperienza internazionale, lavorando in Giappone e New York. La sua scelta di tornare in Italia è stata motivata dal desiderio di far crescere la propria famiglia.

Nel video pubblicato da Barbara, Giulia fa un’apparizione divertente, mentre comunica, con un pizzico di suspense, che stanno per arrivare “due bimbe”. Anche se il tono dello scambio è scherzoso, ciò ha suscitato curiosità tra i fan riguardo alla possibilità di una doppia maternità. Barbara, visibilmente sorpresa, esprime il suo affetto per Giulia, definendola “la mia terza figlia”.

Giammauro ha sempre preferito tenere separate la sua vita professionale e quella pubblica della madre. In un’intervista, Barbara ha raccontato che lui le ha chiesto di non parlare di lui in quanto «figlio di Barbara d’Urso», sottolineando il duro lavoro e gli studi che ha affrontato per affermarsi nel suo campo. Ha partecipato a congressi internazionali, costruendo una carriera rispettata. Questo desiderio di anonimato è anche un motivo per cui si trova raramente sotto i riflettori.

La maternità di Giulia, situazione già vissuta con l’arrivo di Matilde, segna un momento significativo per la famiglia. Barbara D’Urso, celebre per il suo coinvolgente stile di conduzione e il suo carisma in TV, si prepara ora a ricoprire un nuovo, affascinante ruolo: quello di nonna-bis. Questo momento porta grande gioia sia a lei che alla sua famiglia, arricchendo ulteriormente i legami familiari e confermando il legame speciale tra nonna e nipoti. Con la nascita imminente della nuova bimba, le emozioni tra i membri della famiglia D’Urso-B erardi sono palpabili e indicano un futuro prospero e pieno di felicità.