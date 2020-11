Lo scorso 23 ottobre sulla casa del GF Vip è volato un aereo con un messaggio per Tommaso Zorzi: “Tu sei un essere speciale ed unico. Da Simone, il tuo fan numero 1“. Il gieffino la sera stessa ha fatto un appello a “Santa Barbara da Cologno Monzese” (sì, ha proprio usato il soprannome coniato dal sottoscritto): “A questo punto io mi appello alle massime autorità. Barbara d’Urso quella che tutto può. Santa Barbara da Cologno Monzese, scopri tu chi è questo Simone ti prego“.

E la Santa di Cologno ha fatto il miracolo, perché ieri sera nel suo santuario ha rivelato di conoscere l’identità di questo ammiratore: “Caro Tommaso, caro Alfonso Signorini, abbiamo trovato Simone. La Santa di Cologno ha trovato Simone“.

Il ragazzo misterioso ha anche inviato a Barbara d’Urso una lettera per Tommaso.

“Caro Tommy volevo dirti che noi siamo molto più simili di quanto tu possa immaginare. Mi hai fatto 3 domande e credimi sono stato malissimo in quei giorni. Non potevo risponderti e ti guardavo avvilito. Ho 25 anni, sono dei gemelli e sono come tu dici politicamente scorretto. Non hai idea di quanto sono stato male nel vedere i tuoi momenti più bui, le tue insicurezze e paure. Avrei voluto abbracciarti e dirti ‘io ci sono Tommy’. Io esisto e ti aspetto fuori sempre nel mio angolino, sempre a guardarti ogni giorno e con il cuore e la testa sempre su di te”.