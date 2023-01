Barbara d’Urso sbarca su Rai Uno e ringrazia: da Serena Bortone presentato Taxi a Due Piazze

La Fattoria, il Grande Fratello, Pomeriggio 5, Domenica Live, Circus, Live Non è la d’Urso, ormai viene automatica l’associazione tra Barbara d’Urso e Canale 5. La conduttrice infatti è un volto storico di Mediaset e raramente la si vede in altre reti (anche se a La7 con Daria Bignardi ha regalato gioie). Infatti oggi quando ho acceso la tv per vedere Serena Bortone e mi sono ritrovato una foto di Carmelita…





Barbara d’Urso su Rai Uno, il suo spettacolo pubblicizzato da Serena Bortone.

Durante l’ultima puntata di Oggi è Un Altro Giorno, Serena Bortone ha ospitato Franco Oppini, che ha parlato del suo nuovo spettacolo a teatro: “In questi mesi sono sempre al lavoro. Mi sto preparando per il mio prossimo spettacolo teatrale, perché debutterò presto e sono abbastanza in tensione“.

La Bortone non si è fatta problemi, ha pubblicizzato Taxi a Due Piazze ed ha anche mandato in onda la locandina con la d’Urso: “Adesso lo dico io dove vi vedremo. Lo show si chiama Taxi a Due Piazze, con te ovviamente e anche Barbara d’Urso, Rosalia Porcaro e Giampaolo Gambi al Teatro Nazionale di Milano“.

La Santa di Cologno ha subito ringraziato la collega (con il cuore ovviamente).

La d’Urso su Taxi a Due Piazze.