Mediaset e Barbara d’Urso fanno le cose in grande per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show. Lo spot pubblicitario del reality con Jean Claude e Carmelita nei panni di Madre è geniale, ma Barbarella ha altre sorprese in serbo per il suo pubblico. La Santa patrona di Cologno Monzese sbarcherà al Grande Fratello Vip per promuovere il suo nuovo programma. Stando a quello che ha rivelato in anteprima Giuseppe Candela su Dagospia, la conduttrice sarà ospite di Alfonso Signorini per la finalissima del GF Vip, dove lancerà La Pupa e il Secchione, che partirà il 15 marzo su Italia 1.

“Alfonso Signorini per la finalissima del Grande Fratello Vip, prevista lunedì 14 marzo, dovrà schierare il miglior sorriso di circostanza. Ospiterà in studio la collega Barbara D’Urso, da cui più volte ha preso le distanze. Perché Carmelita sarà presente nel reality di Canale 5? Per il lancio della nuova edizione de “La Pupa e il Secchione Show”, prodotta da Endemol che sta spingendo per lo spazio promozionale. La trasmissione debutterà il giorno successivo su Italia1, forse con la sola prima puntata in diretta. Nel cast dovrebbero esserci Mila Suarez, ex di Alex Belli, Flavia Vento e Aristide Malnati, amico di Signorini. Gira voce che per i mesi di marzo e aprile Pomeriggio 5 dovrebbe andare in onda direttamente da Roma”.

