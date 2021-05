Barbara d’Urso dopo anni di vita da single avrebbe finalmente trovato un nuovo amore che tiene da molto tempo segreto, anche se a causa di un gossip (falso) uscito qualche settimana fa, la sua relazione è venuta allo scoperto.

A inizio mese, infatti, era stato riportato dai media che un ammiratore di Elisabetta Gregoraci fosse l’assicuratore Francesco Maria Zangrillo e quando la notizia ha iniziato a rimbalzare da un blog all’altro l’uomo, per rispetto della donna che amava, ha categoricamente smentito.

“Per rispetto della verità non corteggio e non ho inviato fiori alla signora Elisabetta Gregoraci. Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza”.