Barbara d’Urso saluta i fan e promette: “E non finisce qui!”

Dopo l’intervista rilasciata a La Repubblica in cui ha parlato dei retroscena sul contratto con Mediaset e l’addio a Pomeriggio 5, Barbara d’Urso oggi si è rivolta direttamente ai suoi fan. La conduttrice si è detta dispiaciuta di non aver potuto salutare il suo pubblico (come hanno fatto Fabio Fazio, Myrta Merlino e Serena Bortone) e ha promesso che non è finita qui. Ma questo era ovvio, sicuramente la rivedremo presto altrove e con nuovi progetti.

Il messaggio di Barbara d’Urso per i suoi fan: “Grazie a tutti voi e non finisce qui”.

“Non vi ho potuto salutare come avrei voluto ma oggi sono qui a dire grazie a ognuno di voi, ai miei fan fedelissimi e a chi non lo è ma mi ha comunque dimostrato solidarietà. A tutti voi va la mia gratitudine. Col cuore. E non finisce qui”.

Carmelita nella sua Reputation era!

Barbara e il motivo mai saputo della chiusura di Live Non è la d’Urso.

A La Repubblica Barbara ha ripercorso la nascita dei suoi programmi e la chiusra inaspettata di Live Non è la d’Urso: “Sarei dovuta partire, trasferirmi a Milano senza i miei due figli per inventare un programma in diretta, tutti i giorni, Mattino Cinque. 24 ore di tempo per decidere. – ha continuato la d’Urso – Inizio questa avventura da cui nasce Pomeriggio 5, poi Domenica live, firmati da me come Live-Non è la D’Urso che dopo tre stagioni, a tre puntate dalla fine, viene chiusa. Motivo? Mai saputo. Ne ho sopportate tante — forse un giorno lo racconterò — ho messo la testa sotto l’acqua, perché lavoravo con passione. Ma questa volta no”.