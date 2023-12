Barbara d’Urso ritorna in tv il pomeriggio? “Il programma pensato per lei”

Mancano davvero pochi giorni alla fine del contratto che lega Barbara d’Urso a Mediaset. Dal primo gennaio 2024 la conduttrice sarà libera di andare dove vuole e di valutare le proposte che le sono arrivate in questi mesi.

Secondo i rumor circolati nelle scorse settimane, Carmelita come prima cosa potrebbe far visita alla collega e amica Mara Venier a Domenica In. E in merito a queste voci, la conduttrice Rai ha detto di aver già invitato la collega: “Ho chiesto se le va di venire. Però il suo contratto scade a fine anno, quindi è probabile che venga. Spero che accetti il mio invito. Devo dire che mi piacerebbe molto ospitarla“.

Un invito a Barbara d’Urso è arrivato anche da parte di Francesca Fagnani, che la ospiterebbe molto volentieri nella nuova edizione di Belve in partenza ad inizio 2024: “Se la vedrete in una della prossime puntate? Lei è sempre la benvenuta a Belve e non certo da adesso. Come scelgo gli ospiti del programma? La popolarità da sola non basta. Cerco persone fuori dal comune e che abbiano qualcosa da raccontare. Poi bisogna che siano anche divisivi. Di sicuro i personaggi che ho intervistato non erano banali“.

BARBARA D’URSO VERSO TV8? Secondo Novella 2000 #BarbaraDUrso potrebbe approdare su #Tv8 alla guida di un rotocalco sulla falsariga di #Pomeriggio5. La generalista Sky ci aveva già provato anni fa con “Ogni Mattina” di Adriana Volpe e potrebbe ritentare l’esperimento.#AscoltiTv pic.twitter.com/nflTM7jVoE — Cristian #EPSFNV (@yosoyelfanal) December 13, 2023

Barbara d’Urso torna in tv al pomeriggio? Il rumor di Novella 2000.

Non solo inviti in Rai, per la conduttrice Mediaset potrebbero aprirsi le porte di una nuova azienda. Stando alle indiscrezioni riportate da Novella 2000, Carmelita potrebbe fare il suo comeback nel pomeriggio televisivo, TV8 avrebbe pensato ad un programma proprio per lei. Si tratterebbe di una trasmissione che spazierebbe tra attualità, gossip e cronaca, insomma pane per i denti della Santa di Cologno.

“Quella in progetto è una trasmissione più generalista per l’8. In realtà Sky già in passato ci aveva provato con una trasmissione tra cronaca, dibattiti e attualità con Ogni Mattina condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola”.

Pronti a riprendere il caffeuccio pomeridiano con la nostra santa protettrice delle casalinghe.