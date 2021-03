Barbara d’Urso durante l’ultima puntata di Live Non è la d’Urso ha ringraziato pubblicamente Nicola Zingaretti per aver scritto un tweet in suo supporto qualche giorno fa.

.@carmelitadurso in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno! #noneladurso — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) February 24, 2021

Tweet che ha fatto il giro del web e della tv generalista e che la conduttrice ha così commentato:

“Mi sono ritrovata al centro di dibattito politico e tutto è partito da un tweet di Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, che sottolineava – ed in qualche senso mi ringraziava – che io avevo portato la politica alle persone, dicendo che ce n’è bisogno. Io naturalmente ringrazio Nicola Zingaretti e tutti quelli che la pensano come lui. Io sono orgogliosa di far in modo che i politici parlano il linguaggio della gente e che possano rivolgersi una platea così vasta e famigliare come una prima serata di un prime time di Canale 5. Io parlo di politica, di violenza sulle donne, di omofobia, di diritti civili, delle telecamere negli asili e nelle strutture per gli anziani. Lo faccio in maniera popolare, è il mio modo. Ma sapete perché lo faccio in maniera popolare? Perché penso che questi temi così difficili debbano entrare nelle case ed essere ascoltati dalla gente”.

Barbara d’Urso parla di Nicola Zingaretti, il video.

Ecco il video:

Se vi stavate chiedendo cosa succede…#noneladurso pic.twitter.com/r8LDUgODbf — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) February 28, 2021

Barbara d’Urso, infine, ha annunciato la chiusura anticipata di Live Non è la d’Urso ed il ritorno alla vecchia versione di Domenica Live con quattro ore di diretta fra attualità ed intrattenimento, per poi annunciare il ritorno della trasmissione in prime time per la prossima stagione televisiva.