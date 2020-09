Barbara d’Urso ha “risposto” in maniera indiretta alla sottile frecciatina che questa mattina Alfonso Signorini le ha inviato fra le pagine di Libero Quotidiano quando, commentando l’ospitata di Angela da Mondello a Live Non è la d’Urso, ha dichiarato:

“Se metterei al GF Vip la tizia di Mondello che dice ‘non c’è coviddi’? No! Sono lontano da quelle realtà che, intendiamoci, esistono e rispetto. La tv di Barbara d’Urso ha una sensibilità diversa, io tra Abbate e la signora coviddi preferisco Abbate”.

Durante i saluti finali a Pomeriggio Cinque, infatti, Barbara d’Urso ha fatto un grosso in bocca al lupo per il debutto del Grande Fratello Vip, sottolineando come il cast della quinta edizione sia composto da Denis Dosio “che è una creaturella che è nata a Pomeriggio Cinque” e da tanti altri “miei opinionisti che sono stati reclutati”.

“Devo fare un in bocca al lupo a tutti i miei opinionisti che sono stati reclutati nella casa del Grande Fratello a partire da Denis Dosio, che è una creaturella che è nata proprio qui a Pomeriggio Cinque, e poi a Patrizia De Blanck, Paolo Brosio, Flavia Vento, Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Pretelli e poi anche il mio amato Fulvio Abbate che più volte è stato nelle sfere di Live Non è la d’Urso”.

Zan zan.