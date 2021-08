Barbara d’Urso in questi giorni è già rientrata operativa a Cologno Monzese perché la prossima settimana tornerà con Pomeriggio 5.

Non vedo l’ora di ricominciare !!!! Stiamo lavorando a tante nuove idee… Studio, ospiti, sigla…🤐🤐🤫🤫😜😜Ne parlo sul @Sorrisi in edicola… Arrivooooooooooo ❤️❤️❤️❤️ — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) August 31, 2021

Il programma quest’anno avrà una nuova veste (in tutti i sensi) a partire dalla sigla, fino allo studio che sarà in parte modificato. Come dichiarato dalla conduttrice fra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni, infatti, lo studio sarà più moderno e non avrà più quello stile da “salotto” con i vari divanetti e le varie poltrone per gli ospiti. Sarà tutto più asciutto e più serio, come gli argomenti trattati.

“Cosa cambierà? Grafica nuova, studio in parte modificato, più moderno e ancora più aperto alla realtà e all’informazione, sigla nuova. Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque, e anche di opinionisti. Non ci saranno più poltrone e divani ma ci saranno comunque diversi volti conosciuti, in studio o in collegamento, a commentare con me i fatti del giorno dei diversi tipi di cronaca, prevalentemente attualità. Mentre nella prima parte del programma mi collegherò con gli inviati per le ultimissime notizie”.

Barbara d’Urso: “Fare informazione è un privilegio”

Insomma, nel nuovo Pomeriggio 5 non ci sarà spazio per il Denis Dosio del momento che va in studio a mostrare il ciuffo, ma solo per giornalisti o esperti di settore.