Barbara d’Urso da settembre tornerà esclusivamente con una versione rivisitata e corretta (nonché ristretta) del suo Pomeriggio Cinque che vedrà per la prima volta una sforbiciata di contenuti: via il trash, spazio all’attualità.

Come annunciato dai Palinsesti Mediaset dello scorso mese, a settembre non torneranno né Domenica Live, né Live Non è la d’Urso, ma questo per Carmelita non sembrerebbe essere un problema. “Se mi spaventa avere del tempo libero a settembre? Per niente, per la prima volta dopo 14 anni, potrò fare dei weekend“, ha confessato fra le pagine del Corriere della Sera.

E se al posto di Domenica Live debutterà il programma Scene da un Matrimonio condotto da Anna Tatangelo, al posto di Live Non è la d’Urso dovrebbero arrivare Scherzi a Parte e Avanti un Altro di Paolo Bonolis.

Barbara d’Urso: “Un prime time di intrattenimento per me”

Anche la chiusura del programma in prima serata non sembrerebbe essere stato un problema per Barbara d’Urso dato che, dopo aver sottolineato di non aver avuto problemi di share (“Quel rumore di fondo per cui Live Non è la d’Urso ha chiuso perché non faceva ascolti è falso“), ha anticipato delle trattative per un nuovo prime time.

“Se tornerò solo con Pomeriggio 5? Per poco. Ci saranno proposte di intrattenimento in prime time per me. È un passaggio necessario. Ho parlato a lungo con Pier Silvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente”. […] “Per cui è in maturazione una prima serata d’intrattenimento e, dal 6 settembre, riparte l’informazione quotidiana di Pomeriggio 5 sulla rete ammiraglia, con la cronaca di tutti i tipi e la politica, dando spazio anche alle storie di persone comuni e all’Italia positiva che ha valori. Non mancheranno i miei “timbri”: chi ti picchia non ti ama; sì alle telecamere in asili e Rsa; stop all’omofobia…”.

Insomma: chiusa una porta potrebbe aprirsi un portone. Quale potrebbero essere le proposte di intrattenimento in prime time per lei? Che sia vero il rumor sul ritorno de Lo Show dei Record?