Amata, odiata e tanto discussa, sicuramente Barbara d’Urso è una delle star italiane più chiacchierate di sempre e come le sue colleghe americane adesso anche lei può dire di aver avuto uno stalker (quelli di Taylor Swift non si contano più). Tutto è iniziato con un profilo social da cui l’uomo in questione continuava a scrivere: “Sono il figlio adottivo della D’Urso” e “i miei fratelli sono Giammarco e Emanuele“. Centinaia di messaggi dove lo stalker ripeteva di essere stato adottato dalla conduttrice di Domenica Live (che ha fatto una proposta a Mara Venier).

Un martellamento social quello di “Baci Solari” (questo lo pseudonimo usato dal sedicente figlio), che poi ha addirittura iniziato a contattare parenti di Carmelita e persone legate alla sua famiglia. E se inizialmente la Santa di Cologno pensava ad uno scherzo di cattivo gusto, poi ha capito che la situazione era seria ed è stata costretta a rivolgersi alla Polizia Postale.

Secondo le ricostruzioni di Leggo, lo stalker sarebbe stato individuato: “Il delirio del persecutore è andato avanti per mesi. Tutto è finito quando, con un’indagine della polizia postale delegata dal sostituto procuratore Francesco Dall’Olio è stato identificato il responsabile. In un piccolo comune in provincia di Catania, dove è stato identificato il trentacinquenne S.F. Ex comparsa dei salotti televisivi, indagato anche per molestie a Nina Moric. Oggi davanti al giudice monocratico Valerio de Gioia dovrà rispondere di stalking ed atti persecutori“.

Stando a quanto riporta Napoli Today, durante l’udienza (attesa oggi a piazzale Clodio) potrebbe essere presente anche Barbarella come parte civile: “In aula potrebbe essere presente anche Barbara D’Urso che si è costituita parte civile“.

Già non capisco i fanatici delle celebrità, ma addirittura inventarsi parentele e perseguitare un personaggio per avere una sua reazione?

Intanto Barbara d’Urso commenta Sanremo 2021.