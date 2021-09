Ci siamo, Barbara d’Urso sta per tornare in onda con il suo Pomeriggio 5. Dal prossimo 6 settembre la Santa di Cologno Monzese farà il suo comeback con la trasmissione pomeridiana che ha appena compiuto 13 anni. In questa edizione ci saranno diverse novità, non soltanto il cambio di rotta che darà più spazio alla cronaca e all’attualità, ma anche uno studio modificato.

“Questa è una delle tante novità della 14° edizione di Pomeriggio 5. Uno studio ancora più moderno per raccontare la realtà. Là dove accadranno i fatti, noi ci saremo. Tanta informazione e le storie semplici e positive degli italiani. Io vi aspetto, tutti i giorni, come sempre in diretta dal lunedì al venerdì subito dopo Love is in the Air”.

Barbara d’Urso sul nuovo Pomeriggio 5.

In un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, Carmelita ha parlato delle novità del suo programma: “Pomeriggio 5 compie 13 anni proprio in questi giorni. Sono molto fiera di questo programma. Era il primo settembre 2008 quando tutto è partito. Questa è una trasmissione che non ha mai smesso di evolversi. Anche quest’anno lo farà con delle novità molto d’impatto. Avremo una nuova grafica, uno studio modificato, sarà più moderno e aperto alla realtà. Ci sarà anche una sigla tutta nuova. Insomma le novità non mancheranno. Diciamo che vogliamo superare il concetto di salotto, che ormai hanno quasi tutti“.