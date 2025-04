Barbara d’Urso potrebbe tornare in TV con una sua famosa collega

Da oltre un anno si vocifera del possibile ritorno di Barbara d’Urso in televisione. Recentemente, David Maggio ha rivelato che un progetto ambizioso per un programma su Rai 1, simile a “Carramba Che Sorpresa”, è al vaglio. Questo progetto prevederebbe la conduzione del sabato sera da parte dell’ex presentatrice Mediaset, sfidando così Maria De Filippi, che domina il prime time di Canale 5. Tuttavia, al momento, questo progetto è rimasto fermo.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha aggiunto che Barbara d’Urso non si affiderà a Giovanni Presta per il suo futuro professionale e che presto ci saranno notizie clamorose su di lei. Inoltre, un’altra indiscrezione giunge da Alberto Dandolo, giornalista del settimanale Oggi, il quale ha accennato a un possibile ritorno in coppia con Paola Barale. Le due conduttrici avrebbero sviluppato un forte feeling, tanto che hanno recentemente cenato insieme a Milano, dove hanno discusso di un progetto comune.

Questa collaborazione sarebbe sicuramente di grande impatto e la domanda principale rimane: quale programma potrebbe essere affidato a Barbara e Paola? Non c’è dubbio che prima o poi Barbara d’Urso riconquisterà il suo posto in televisione, soprattutto se dovesse concretizzarsi questo progetto con la Barale. Il ritorno di Carmelita è atteso da molti, promettendo di riaccendere l’attenzione del pubblico.