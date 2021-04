Da un anno a questa parte si rincorrono sul web moltissimi rumor che vorrebbero nuovi scenari per la domenica di Canale 5 al posto di Domenica Live di Barbara d’Urso. C’è chi ha parlato di talk pomeridiano di Alfonso Signorini, chi ha ipotizzato l’arrivo di Elisa Isoardi con un format nuovo e chi – addirittura – ha avanzato il nome di Tommaso Zorzi.

A quanto pare niente di tutto ciò sarebbe vero e la domenica pomeriggio di Canale 5 resterebbe salda a Barbara d’Urso anche nella prossima stagione televisiva.

Al momento non sappiamo però se l’edizione 2021/2022 di Domenica Live sarà in versione caffeuccio ristretto (come andava in onda un mese fa) o in versione caffè lungo (come è ora), quel che sembrerebbe però certa sarebbe la conduzione, parola di TvBlog.

Sempre il portale televisivo, su Instagram, ha risposto anche alla domanda “Come mai la d’Urso non ha più gli ospiti di due anni fa a Domenica Live?” sostenendo che la risposta sarebbe per problemi di budget.