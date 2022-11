Barbara D’Urso, Pomeriggio 5 ha un telespettatore d’eccezione: ecco di chi si tratta

Senza alcuna ombra di dubbio Pomeriggio 5 è uno dei programmi televisivi più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana. Di recente Barbara D’Urso ha scoperto di avere un telespettatore d’eccezione. Scopriamo insieme di chi si tratta nel dettaglio.

Oltre ad essere amata da moltissimi italiani, Barbara D’Urso adesso può vantare di uno speciale telespettatori. Di chi si tratta? Stiamo parlando del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Qualche giorno fa l’uomo ha pubblicato una foto sul suo profilo Twitter nella quale, sullo fondo, si intravede la trasmissione di Pomeriggio 5 e n altro televisore sintonizzato sulle reti Rai. Queste sono state le parole a corredo della didascalia:

Al lavoro per la cultura italiana con il sottosegretario Vittorio Sgarbi, il sottosegretario Gianmarco Mazzi e componenti dello staff.

Barbara D’Urso: i ringraziamenti al Ministro Della Cultura

Inutile dire che tale dettaglio non è passato in osservato alla celebre conduttrice. Infatti quest’ultima non ha potuto fare a meno di commentare il post in questione per porgere i suoi più sinceri ringraziamenti:

Mi rende orgogliosa sapere che, nell’ufficio del ministro della Cultura, al pomeriggio la tv è sintonizzata su Pomeriggio Cinque. È un riconoscimento per il lavoro che tutti i giorni svolgiamo nella redazione di Videonews. Grazie ministro Gennaro Sangiuliano.

Attualmente non siamo a conoscenza se il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano stesso guardando effettivamente la trasmissione di Pomeriggio 5. Tuttavia una cosa è certa: per Barbara D’Urso avere come telespettatore una persone di così grande importanza è davvero un grande orgoglio. Infatti, così come si comprende dalle sue parole, la conduttrice è molto entusiasta di questa situazione, sopratutto dopo che nel corso dell’ultimo periodo è stata al centro di numerose critiche.