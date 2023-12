Barbara D'Urso passa dalla tv al teatro e guida il 'Taxi a due piazze' al Parioli di Roma

La commedia di Ray Cooney, diretta da Chiara Noschese, per la prima volta in versione al femminile

Lasciato per ora il piccolo schermo, Barbara D’Urso calca le assi del palcoscenico proponendosi come protagonista di ‘Taxi a due piazze

‘, la commedia divenuta oramai un classico, firmata da Ray Cooney, che nella versione italiana scritta da Gianluca Ramazzotti e nell’ambito della lunga tournée la porterà dal 26 dicembre al 7 gennaio al teatro Parioli di Roma, affiancata fra gli altri da Franco Oppini, Rosalia Porcaro e Barbara Terrinoni, per la regia di Chiara Noschese.

E’ la prima volta, da quando è stata rappresentata in tutto il mondo fin dall’esordio nel 1984, che ‘Taxi a due piazze’ – che vanta anche una storica edizione con Johnny Dorelli, Paola Quattrini e Paolo Panelli – viene proposta in una ‘versione al femminile’. Al centro della commedia tragicomica c’è la figura in questo caso della tassista bigama, che deve mettercela tutta per tenere nascosto il suo segreto sessuale che la vede dividersi fra due mariti.

“Abbiamo chiesto al suo autore Ray Cooney di rinnovare la commedia con una versione rovesciata al femminile e aggiornata ai nostri tempi con tutti i riferimenti del caso – si spiega nelle note di regia – Questa versione, che rispolvera un grande classico della commedia leggera dandogli una nuova veste completamente rinnovata dal suo autore, originale nei dialoghi e nei contenuti, restituiti dall’adattamento italiano di Gianluca Ramazzotti, non smetterà mai di divertire”.

(di Enzo Bonaiuto)