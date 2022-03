La prossima settimana Barbara d’Urso tornerà con la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, il reality di punta di Italia 1. Quest’anno sarà un misto fra reality e programma di intrattenimento e gli occhi sono tutti puntati sul cast, per la prima volta composto anche da gente famosa. Una tecnica già sperimentata dalla conduttrice quando è tornata al timone del Grande Fratello.

Fra le pupe ed i pupi famosi troviamo Paola Caruso (“è laureata in giurisprudenza ma è una pupa per eccellenza“) ha commentato Barbara d’Urso fra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni, Francesco Chiofalo e Flavia Vento. Fra i secchioni celebri ci saranno invece il mummologo Aristide Malnati, il campioncino di Caduta Libera, Nicolò Scalfi ed il laureando Gianmarco Onestini. “I tre giudici sono Antonella, Federico e Soleil, ma lei ancora non si sa, bisogna chiederglielo, è uscita stanotte“, ha commentato su Instagram la conduttrice.

Presente nel cast anche il figlio segreto di un vip in vita che non è stato riconosciuto. Si vocifera possa essere il figlio di Vittorio Emanuele di Savoia.

Nel dubbio le coppie in gara saranno undici, per un totale di ventidue concorrenti.

“Nel cast ci sono tanti sconosciuti ma anche conosciuti. E ci sarà il figlio non riconosciuto di un personaggio famosissimo, molto famoso, che sa di avere questo figlio, ma non l’ha mai detto a nessuno. Sarà improntato sul reality, ma anche sullo show, ci saranno lo studio e il pubblico. Le dinamiche fra i due mondi, “pupe” e “secchioni” e viceversa, avverranno dentro la villa, ma anche all’esterno. Sarà una cosa nuova e intrigante”.

Barbara d’Urso parla degli ascolti de La Pupa e il Secchione Show

Sempre fra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni, Barbara d’Urso ha parlato degli ascolti.

“Le aspettative a livello di numeri? In genere Italia 1 è una rete che fa meno ascolti di Canale 5, non abbiamo un’aspettativa di numeri, speriamo che il programma piaccia, che il pubblico si diverta e che se ne parli sui social. Soprattutto speriamo che la gente si appassioni alle storie di questi concorrenti che non sono solo ignoranti o intelligentissimi, ma hanno un vissuto, dei genitori, dei fidanzamenti, degli abbandoni.. Conosciuti o sconosciuti che siano”.

L’ultima edizione dello scorso anno ha chiuso con una media dell’8% di share.