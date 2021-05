Barbara d’Urso, che in questi anni è sempre riuscita a mantenere privata la sua vita sentimentale, questa volta sarebbe stata beccata dai paparazzi che per la seconda volta l’hanno immortalata in compagnia di Francesco Zangrillo, distinto assicuratore con un matrimonio naufragato alle spalle e due figli. Questa volta a scoprirli sono stati i paparazzi di Chi.

Barbara d’Urso sarebbe fidanzata con Francesco Zangrillo, un assicuratore bello alto biondo e divorziato https://t.co/WaWGel7j0x — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 12, 2021

Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo, sempre insieme (ma mai da soli)

C’è da sottolineare però che Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo sono stati immortalati due volte all’uscita di un ristorante (è successo anche una settimana fa), ma mai in atteggiamenti intimi e sempre in compagnia di altri amici. Nulla escluderebbe quindi che siano semplicemente amici, anche se l’uomo ha confessato su Instagram di aver da mesi il cuore impegnato per una donna.

“La d’Urso esce spesso in compagnia di Angelica, la sua migliore amica, e di Alessandro Di Sarno, brillante inviato di Le lene” – si legge sul settimanale Chi – “Perciò vedere Barbara d’Urso a cena al ristorante “La Briciola”, uno dei suoi locali milanesi preferiti, con Angelica, Di Sarno e Francesco Zangrillo può portare a pensare che fosse un incontro fra amici, non un romantico tếte-à-tête”.

Insomma, lui è innamorato di una donna misteriosa ed esce spesso a cena con la conduttrice – da anni single – ed i suoi amici. Se non è amore questo… Ormai aspettiamo solo la conferma via tv con il suo classico slogan (modificato):

“Vi aspetto domani sempre a Pomeriggio Cinque perché il mio cuore è vostro, dei miei figli, di Francesco, ma subito dopo vostro! A domani!”.

Ecco le foto di Barbara d’Urso con Francesco Zangrillo pubblicate questa settimana su Chi di Alfonso Signorini. I due hanno passato una serata insieme ad altri amici.