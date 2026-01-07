Barbara d’Urso, nuovo schiaffo in Italia

Altra batosta professionale per Barbara d’Urso: lo show Rai “Surprise Surprise” che le sarebbe stato destinato non verrà prodotto. Secondo l’esperto di retroscena televisivi Giuseppe Candela, il motivo ufficiale è la mancanza di budget, ma in realtà c’è il patto di non belligeranza con Mediaset.

Il giornalista riporta anche che difficilmente Barbara d’Urso sarà al Festival di Sanremo, nonostante qualcuno avesse sostenuto che Carlo Conti l’avrebbe voluta al suo fianco per una serata. Invece, ad avvicinarsi all’Ariston sarebbe Andrea Delogu, che ha lavorato con d’Urso nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle.

La notizia della non produzione di “Surprise Surprise” sarebbe un altro schiaffo lavorativo per d’Urso, ferma da quasi tre anni. Dopo essere stata defenestrata da Mediaset, non ha più condotto alcuna trasmissione, nonostante abbia espresso il desiderio di prendere la guida di un nuovo progetto. Molti pensavano che la Rai l’avrebbe coinvolta in un nuovo programma dopo Ballando con le Stelle, ma per ora nulla si sta muovendo.

Candela fa riferimento al patto di non belligeranza con Mediaset, un accordo non scritto tra Pier Silvio Berlusconi e la dirigenza Rai per evitare di farsi concorrenza spietata nel mercato dei professionisti del piccolo schermo. D’Urso sarebbe vittima di questo meccanismo, che non ha trovato conferma ufficiale e rimane un’indiscrezione. Recentemente, ha lasciato intendere che forse un giorno parlerà e spiegherà chi, a suo avviso, c’è dietro al suo esilio forzato dal piccolo schermo.