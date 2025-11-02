Barbara D’Urso non sarà in Belve, le reazioni del pubblico

La nuova stagione di “Belve” ha suscitato grande attesa, ma l’assenza di Barbara D’Urso continua a far discutere. La famosa conduttrice è considerata da tempo un potenziale ospite del programma di Francesca Fagnani su Rai2.

In un recente intervento a TV Talk, Francesca Fagnani ha chiarito la situazione. Ha rivelato di aver invitato Barbara in passato, ma di aver deciso di non farle arrivare un invito per questa edizione, poiché “in questo momento è molto esposta televisivamente”.

Questa affermazione sembra chiudere le speculazioni, ma lascia comunque aperta la possibilità di un futuro incontro. La Fagnani ha aggiunto con eleganza: “Quando vorrà, quello sgabello è sempre il suo”.

Questo riferimento è legato al ritorno di Barbara D’Urso in prima serata come concorrente di “Ballando con le Stelle”. La partecipazione a questo programma l’ha riportata nei riflettori dopo un lungo periodo di pausa.

L’attesa intervista tra le due “belve” della TV italiana è quindi solo rimandata. Quando avverrà, si prevede un incontro carico di energia tra due personalità forti, unite da stili diversi ma pronte a confrontarsi su quello stesso sgabello.