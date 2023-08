Barbara d’Urso, Milly Carlucci la richiama come ospite: “Chissà se ha più tempo”

“Se è vero che l’ho invitata a venire a Ballando con le Stelle? Certo è tutto vero, le ho chiesto di venire anche come ballerina per una notte. La posso invitare nuovamente e perché no? Purtroppo ci sono contratti e questioni di esclusive. Magari ci possono essere clausole per andare anche in un’altra rete che non è quella dove si lavora quotidianamente. Però ribadisco che noi siamo sempre aperti per la d’Urso”.

Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle? L’invito di Milly Carlucci rinnovato anche per il 2023

“Io ufficialmente, come giudice e presidente della trasmissione Ballando con le Stelle, e anche Milly e produzione stiamo invitando te a fare il ‘vip per una notte’. Che pensi?”. La, spiazzata, rispose: “Io credo che in questo momento c’è una persona che io amo molto che si chiama Pier Silvio Berlusconi che è svenuto, gli devono dare i sali. Chiederò il permesso e se mi danno il permesso, perché sono molto gelosi di me, vengo molto volentieri“. Era il 2017.Da allora le porte disono sempre state aperte perma questo permesso Mediaset, a quanto pare, non glielo ha mai dato.

Quest’anno Barbara d’Urso non ha più impegni televisivi e Milly Carlucci – fra le pagine del settimanale Visto – ne ha così approfittato per invitarla di nuovo. “Ci eravamo incontrate tempo fa e le avevo proposto di fare la ballerina per una notte, poi la cosa non è andata in porto. Chissà se quest’anno avrà più tempo per allenarsi. Chi può dirlo?”. Mediaset questa volta firmerà la liberatoria? Vi ricordo che BdU è in esclusiva con Canale 5 fino al 31 dicembre.