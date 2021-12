Starebbe continuando a ritmo serrato il corteggiamento da parte di Mediaset per portare Barbara d’Urso alla conduzione de La Pupa e il Secchione, programma che la conduttrice non disdegnerebbe. A delle sue condizioni, però,

Da quando il reality show di Italia 1 è tornato con la formula La Pupa e il Secchione e Viceversa lo studio televisivo è sparito, così come il daytime ed anche la diretta. Cose che Barbara d’Urso vorrebbe ripristinare con il suo arrivo per distaccarsi soprattutto dalle ultime due edizioni affidate a Paolo Ruffini ed Andrea Pucci.

Secondo quanto scritto da Giuseppe Candela su Dagospia, la conduttrice avrebbe fatto alcune richieste prima di firmare il contratto. Quali? Uno studio televisivo, la diretta, il ritorno della giuria e la presenza di alcuni vip in gara.

A non disdegnare la conduzione de La Pupa e il Secchione e Viceversa è stata anzitempo anche Federica Panicucci. “Se l’azienda pensasse che magari la mia partecipazione possa essere un valore aggiunto per quel programma, mi renderei disponibile”. Il suo nome però non sarebbe mai stato preso in considerazione.

Fra le papabili pupe de La Pupa e il Secchione e Viceversa da non sottovalutare la presenza di Paola Caruso (ex presenza fissa dei salotti di Barbara d’Urso) e Maria Monsè, sua opinionista. Proprio quest’ultima si è pure proposta a partecipare.

“Se farei un terzo GF per dimostrare chi sono? Perché no, ero entrata per avere un riscatto. Volevo far vedere chi ero e non ho avuto modo. Mi sono ritrovata in un vortice di dispetti e di persone contro di me. Quindi certo che sì, lo rifarei. Appena uscita dalla casa avrei potuto dire ‘ci metto una pietra sopra’, invece non è così lo rifarei. Però potrei fare anche L’Isola dei Famosi, io non escludo mai nulla. La Pupa e il Secchione? Perché no? Mi diverto a fare questo lavoro e mi piacerebbe, non mi sento superiore a queste trasmissioni. La voglia di fare televisione ce l’hanno tutti quelli che partecipano a questi show.