Cristiano Malgioglio è appena entrato nella casa del GF Vip e in poche ore ha fatto uno spoiler ed ha anche raccontato un aneddoto che riguarda Barbara d’Urso. Il cantautore ha ricordato dell’iconica scenetta andata in onda per la finale del GF 15 in cui Santa Barbara da Cologno Monzese era travestita da Meghan Markle e lui da Regina Elisabetta.

Malgy ha rivelato che l’idea di questo siparietto è stata proprio della conduttrice di Live. All’inizio però Cristiano non era proprio convinto di vestire i panni della sovrana.

“Sono terrorizzato dal Covid, anche dopo quello che è successo al mio amico Chiambretti. Mi ha molto toccato la cosa. Lo ringrazierò sempre, con lui ho fatto cose incredibili, mi ha fatto vestire da sirena, da uccello, da tutto. Poi ricordate la cosa con Barbara d’Urso che io ero la Regina Elisabetta? Bellissima, meravigliosa. – si legge su biccy.it – Quella è stata un’idea di Barbara. Devo dire che lei è giusta, è talmente avanti, avanti, avanti. Un giorno mi chiama e mi dice ‘senti, tu ti devi vestire da Regina Elisabetta e facciamo una scenetta’. Io le ho detto ‘ma tu sei una pazza’. Ho parlato con gli autori e ho detto che non mi sarei vestito assolutamente. Poi mi richiama e mi dice: ‘Allora? Ti vesti da Regina Elisabetta? Quindi? Non ti vuoi travestire? Vero caro? Bene, non vestirti’. Boom e butta giù il telefono. Poi c’ho pensato e mi sono detto ‘ma tentiamo’, quindi la richiamo. – si legge su biccy.it – Lei mi dice ‘Allora ti è piaciuta l’idea vero?’. Lì è stata veramente straordinaria. Mi piace tanto quella donna. Devo dire che è una grandissima lavoratrice, la più grande. Lavora dal mattino alla sera davvero. Una da premiare, è bravissima, è stupenda amore. Io comunque ero uguale identica alla Regina”.

Per fortuna Barbara ha convinto Malgioglio, visto che il risultato è stato deliziosamente camp.

