Barbara d’Urso questa sera tornerà con una nuova puntata di Live Non è la d’Urso e per l’ultima volta lo farà dal suo studio storico, perché da domenica prossima trasmetterà in diretta da quello intitolato a Mike Bongiorno che ogni mattina ospita Mattino Cinque di Federica Panicucci.

Un cambio studio – come svelato dalla stessa conduttrice fra le pagine de La Stampa – richiesto dall’azienda per permettere “un risparmio economico”.

“Dopo anni in cui ho usato il bellissimo studio di Live Non è la d’Urso, dalla prossima domenica, per permettere alla mia azienda un risparmio, lo cedo a un’altra trasmissione e mi trasferisco nello studio di Mike Bongiorno. Per me è motivo d’orgoglio occupare quello studio che ha fatto la storia, ma certo cambiare in poco tempo è difficoltoso. Anche questo però per me significa cambiare pelle”.