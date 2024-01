Barbara d’Urso libera dal contratto con Mediaset, le sue prime mosse

Lo scoccare della mezzanotte per Barbara d’Urso non è significato solo l’arrivo del nuovo anno, ma anche lo scadere del contratto che l’ha legata a Mediaset in esclusiva per oltre quindici anni.

Nonostante la conduttrice non sia più in video da giugno (ovvero dall’ultima puntata della scorsa edizione di Pomeriggio Cinque), Barbara d’Urso in questi sei mesi è stata legata a Mediaset in esclusiva e per questo non poteva lavorare altrove in tv. Ora però è “libera” ed è ciò che ha scritto su Instagram.



Sempre su Instagram Barbara d’Urso ha anche augurato ai suoi fan un buon 2024 non con lo spumante, ma con un bel caffeuccio. Lo ha fatto dal backstage del suo spettacolo teatrale. “Questo è un capodanno particolare per me. Questa mezzanotte significherà un sacco di cose. Vi amo. Il mio cuore è vostro, dei miei due figli e vostro. Da sempre e per sempre. Buon anno col cuore. Non con lo champagne, ma col caffeuccio“.

Questa spillata a poche ore dal #capodanno noi ce la meritavamo.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/43QEZzOCYa — INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) December 31, 2023

E infine oggi ha augurato a tutti un buon 2024 con un reel ironico sulle note di Feeling Good cantata da Nina Simone.

It’s a new dawn

it’s a new day

It’s a new life

For me

And I’m feeling good

Ovvero: “è una nuova alba, è un nuovo giorno, è una nuova vita per me e mi sento bene”.