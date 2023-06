Barbara d’Urso, le parole al funerale di Silvio Berlusconi: “Il mio ricordo”

Ieri pomeriggio nel duomo di Milano al funerale di Silvio Berlusconi c’erano tutti i parenti, gli amici, il governo al completo, molti capi di stato, ambasciatori e anche diversi volti di Mediaset. Tra i conduttori c’erano Gerry Scotti, Maria De Filippi e ovviamente Barbara d’Urso, apprezzatissima da Berlusconi, che nel 2014 la definì pubblicamente la conduttrice più brava di tutta la televisione italiana: “Sono proprio contento di essere qui con te e lo dico sinceramente. Io qui mi trovo bene perché c’è un pubblico straordinario, e precisiamo che non è un pubblico fatto apposta. E poi perché mi trovo di fronte a una signora che è brava, saggia, seria, molto professionale, anche bella. E’ la più brava di tutte le conduttrici televisive italiana“.

Un attimo prima di entrare nel duomo di Milano, Barbara d’Urso è stata fermata da un giornalista di Fan Page, che le ha chiesto un ricordo di Silvio Berlusconi.

“Ci davamo del ‘tu’. Io lo chiamavo Silvio e lui mi chiamava Barbara, conoscendomi da quando ero piccolina. Una cosa divertente che posso raccontarvi riguarda una delle ultime prime serate che ho fatto a Canale 5. Lui mi chiamò subito la mattina dopo. La sua assistente disse ‘signore d’Urso le vuole parlare il presidente’. Io gli dico ‘Silvio che c’è, non ti è piaciuto quello che abbiamo fatto ieri sera?’. Anche se in realtà lui sera sempre molto carino professionalmente nei miei confronti.

Mi disse ‘no figurati tu sei stata bravissima come sempre, tu sei la più brava di tutte. Però secondo me, guarda, come ti sei vestita ieri sera con quell’abito di Chanel e i capelli tutti sciolti… secondo me stavi meglio nel promo che è stato mandato in onda. Nella pubblicità avevi la treccia da una parte e indossavi un bellissimo abito lungo. Secondo me stai meglio vestita in quella maniera. Per una prima serata di Canale 5 in questo momento io mi vestirei in quel modo fidati. Io ridendo ho detto ‘Vabbè Silvio ancora, non è possibile’. E lui era anche questo”.