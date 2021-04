Barbara d’Urso sta cercando di intavolare una trattativa con mamma Rai? Questo è quello che ha scritto nero su bianco Dagospia in un lungo editoriale.

Parte così l’articolo in cui vengono citati i tre presunti motivi che spingerebbero Barbara d’Urso a cercare un’alternativa a Mediaset.

“Live Non è la d’Urso nell’ultimo anno si è attestato sui 2 milioni di spettatori medi a puntata, troppo pochi per Canale 5, regolarmente battuta non solo da Rai 1, ma anche da ‘’Che tempo che fa’’ su Rai 3. Secondo: il triplex Signorini-De Filippi-Costanzo, l’altra metà di Mediaset, da anni sogni di gettare Carmelita nell’olio bollente come un sofficino Findus. Terzo: letto il comunicato del Biscione […] Presta […] dopo aver stappato un magnum di champagne, ha pubblicato su Facebook un durissimo attacco contro Lady Cologno”.