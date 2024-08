Barbara d’Urso, la casa di produzione Fremantle a lavoro per lei. “Vogliono illuderla?”

Davide Maggio con un lungo articolo pubblicato oggi dal titolo “Un fantomatico Pomeriggio Nove di Fremantle per Barbara d’Urso” ha raccontato di un lavoro sottobanco che la casa di produzione starebbe facendo per lei.

“Ci risulta che Fremantle stia contattando autori e inviati dei contenitori informativi delle reti ammiraglie Rai e Mediaset proponendo un programma molto simile a Vita in Diretta e Pomeriggio Cinque che vedrebbe al timone Barbara d’Urso dal prossimo settembre sul Nove”.

La stessa Fremantle che avrebbe lavorato segretamente alla nuova edizione di Carramba che Sorpresa e che sarebbe dovuta essere condotta proprio da Barbara d’Urso su Rai1. Un progetto che è stato poi accantonato.

“Il piccolo particolare” – continua Davide Maggio – “a prescindere dalle tempistiche improbabili, è che ambienti vicini a Warner Bros. Discovery ci hanno escluso l’esistenza di un simile progetto per la loro rete generalista. Ma la concretezza delle telefonate con annessa proposta lavorativa c’è ed è facilmente riscontrabile. A farle, un capoprogetto che ha effettivamente esperienza pregressa in show affini”.

Come mai quindi queste telefonate sarebbero partite se non c’è interesse da parte della rete? A rispondere è sempre stato Maggio facendo delle ipotesi. “Delle due l’una: o vogliono illuderla per tenerla calma oppure si lavora sottobanco ad una difficile rentrée”.

Fremantle, Maggio: “Sarebbe interessante che facesse chiarezza”