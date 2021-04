Ormai è passato più di un mese da quando Lady Gaga è atterrata a Roma e più di tre settimane dall’inizio delle riprese di House of Gucci. Al cast stellare del film di Ridley Scott (che vanta grandi nomi come Jared Leto, Al Pacino, Robert De Niro, Adam Driver e la Germanotta) si è aggiunta anche Madalina Ghenea che interpreterà Sophia Loren e adesso anche una delle più famose conduttrici italiane. Il noto paparazzo Angelo De Vitis ha dichiarato di aver scattato diverse foto di Barbara d’Urso su uno dei blindatissimi set del film. Pare che le scene girate dalla Santa di Cologno siano quelle milanesi e secondo l’uomo il ruolo di Carmelita sarebbe abbastanza centrale nella storia. Sembra infatti che la d’Urso tornerà a vestire i panni della dottoressa Giò che proverà a salvare Maurizio Gucci. Una cosa è certa, adesso Gaga e le altre star di Hollywood sono a Roma e Barbara non è con loro, visto che in questi giorni sta andando in onda regolarmente da Milano con Pomeriggio 5 e Domenica Live.

📸 Adam Driver & Lady Gaga filming House of Gucci in Milan this morning #HouseofGucci. . pic.twitter.com/REkJmKe3W0 — Adam Driver UK (@AdamDriverUK) March 11, 2021

Barbara d’Urso sul set di House of Gucci: il video di Angelo De Vitis.

Le foto di De Vitis verranno pubblicate su un importante settimanale di prossima uscita, ma intanto l’uomo ha condiviso un video per provare l’autenticità delle sue affermazioni (qui per vederlo).

📸 NEW: Adam Driver and Lady Gaga on the #HouseOfGucci set in Rome (March 31, 2021) pic.twitter.com/XiiTWkpepd — Adam Driver UK (@AdamDriverUK) March 31, 2021

Lady Gaga’s boyfriend sent her flowers for her birthday to Rome 🎉🎊🥳 #HappyBirthdayLadyGaga pic.twitter.com/wJRVvs9GKb — LADY GAGA (@gagalttl) March 28, 2021

Madonna sfida Gaga con un altro film sul caso di Maurizio Gucci.

Intanto il portale Dragospia ha pubblicato un’indiscrezione choc. Pare infatti che dopo aver scoperto che Barbara d’Urso reciterà a fianco di Lady Gaga, un’altra famosissima conduttrice sia andata su tutte le furie e abbia deciso di produrre un altro film sul caso di Maurizio Gucci (i titoli provvisori sono Like A Murder e Pistola Per Te). La presentatrice in questione ha ingaggiato Madonna per recitare nel ruolo di Patrizia Reggiani.

“DRAGO FLASH! BARBARIE D’URSO MANDA SU TUTTE LE FURIE LA FASCINOSA COLLEGA, CHE AVREBBE DECISO DI INGAGGIARE MADONNA PER UN NUOVO FILM SUL CASO DI MAURIZIO GUCCI”.

Prima che mi arrivino strane letterine: Buon 1° aprile!