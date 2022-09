Barbara D’Urso indossa shorts e stivali: sul web è polemica

Inutile dirlo, Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate e chiacchierate nel mondo della televisione italiana. Di recente, la celebre conduttrice si è mostrata sui social con un look molto particolare. Alla luce di questo sul web sono nate numerose polemiche da parte degli utenti. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Barbara D’Urso non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente, la conduttrice di Pomeriggio 5 è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stato un outfit molto particolare che metteva in risalto la sua sensualità.

La D’urso è molto attiva sui social network tramite cui piace condividere scatti della sua professione e della propria quotidianità. Tra gli ultimi post che appaiono sul suo profilo Instagram, uno in particolare ha attirato l’attenzione più di tutti. Infatti, la conduttrice ha pubblicato una foto che la ritrae con indosso shorts e stivali.

Il look della padrona dello studio di Pomeriggio 5 non è stato apprezzato molto dai fan i quali hanno sollevato numerose polemiche. Infatti, sono in molti gli utenti che hanno lasciato commenti negativi sotto al suo post, alcuni dei quali risultano molti pesanti, come per esempio:

Ma ci si può conciare così alla sua età?

Oppure:

Mi viene solo tristezza.

Il look di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso si è voluta mostrare sui social con un look texano, un po’ diverso dal solito. Nel dettaglio, la donna ha indossato un paio di shorts di pizzo molto corti, che le mettevano in risalto le gambe, e un paio di stivali da cowgirl. Peccato che la maggior parte delle persone sostiene che la conduttrice non sia in grado di accettare l’invecchiamento e di usare molti filtri per nascondere i segni dell’età.