Barbara d’Urso questa mattina, come riportato da Canino per FQ, è stata interrogata dalla Procura di Roma come persona informata sui fatti in merito all’AresGate, così come sono già stati ascoltati gli attori Gabriel Garko, Eva Grimaldi, Giuliana De Sio, Francesco Testi e ancora Adua Del Vesco e Massimiliano Morra.

Barbara d’Urso, le parole a Pomeriggio Cinque

Durante una puntata di Pomeriggio Cinque dello scorso settembre, infatti, la conduttrice – in merito alle rivelazioni fatte da Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip in merito all’argomento – disse:

“Sono sotto choc perché durante la pubblicità mi sono arrivati un sacco di messaggi sul telefonino sul caso della ipotetica setta e sono incredula. Così tante persone non immaginavo. Secondo me usciranno tanti nomi. Un’altra persona che io non dirò mai nemmeno sotto tortura, mi ha raccontato la stessa cosa. Mi ha raccontato che era una situazione molto particolare, io lo tengo per me. Attenzione, potrebbero essere stati coinvolti anche altri personaggi molto ma molto ma molto famosi. Attenzione!”

Teodosio Losito, il mistero del testamento scomparso

E se da una parte la Procura di Roma interroga persone informate sui fatti, dall’altra sta indagando in merito al presunto testamento scomparso di Teodosio Losito, come scritto da Giovanna Cavalli e Ilaria Sacchettoni per il Corriere della Sera.

“E adesso si aggiunge pure il mistero del testamento scomparso. Non il primo, scritto a mano nel lontano 2007, con cui Teodosio Losito – lo sceneggiatore della Ares Film che si è impiccato a un termosifone nel bagno della villa di Zagarolo l’ 8 gennaio del 2019 – lasciava ogni suo bene al compagno (poi ex, dopo 20 anni d’ amore), il produttore Alberto Tarallo, e niente ai familiari. Ma un secondo, più recente e di contenuto diverso, che però non si trova. Forse smarrito in qualche cassetto. Oppure nascosto, come sospetta il fratello di Teo, Giuseppe Losito detto Pino, maestro di arti marziali a Milano, che – assistito dall’avvocato Stefano De Cesare – cerca il prezioso documento n.2, che potrebbe decretarlo erede universale”.

A quanto pare, infatti, il patrimonio di Teodosio Losito ammonterebbe attorno ai 7 milioni di euro, alla proprietà di Villa Xanadu ai Castelli Romani e di un appartamento a New York, oltre alla polizza assicurativa sulla vita a favore del fratello Giuseppe e destinata a pagare gli studi alla nipote, ma sulla quale è in corso una battaglia legale in sede civile proprio con Tarallo, che sostiene di esserne l’unico legittimo beneficiario.