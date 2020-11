Venerdì sera Bobo Craxi ha annunciato la morte di Stefano D’Orazio dei Pooh. Tra i primi vip a ricordare il batterista c’era anche Barbara d’Urso, che era una cara amica di Stefano.

Oggi a Domenica Live la conduttrice ha accolto in studio Riccardo Fogli e con lui ha raccontato gli ultimi giorni di D’Orazio. Barbara d’Urso è scoppiata in lacrime nel rivedere le immagini del matrimonio di Stefano, al quale lei ha fatto da testimone.

“Giovedì sera lui ha iniziato ad avere la febbre alta e Titti (la moglie Tiziana) ha chiamato l’ambulanza ed è stato portato in ospedale. Per una settimana ovviamente – in questo momento maledetto in cui negli ospedali non si può entrare – Stefano è stato da solo. Venerdì sera poi Tiziana ci aveva dato una speranza, sembrava che Stefano stesse un po’ meglio, ma poi non ce l’ha fatta. La cosa più terribile è che non abbiamo avuto la possibilità di vederlo. Titti mi ha detto ‘se ne è andato senza potermi fare una carezza’”.