Barbara d’Urso è stata invitata più volte a C’è Posta Per Te e tra lei e Maria De Filippi sembrava esserci anche una buona intesa. La conduttrice di Pomeriggio 5 tra il 2016 e il 2017 ha anche fatto più volte i complimenti alla collega definendola ‘la regina della televisione’. Eppure qualcosa potrebbe essere cambiato, secondo Dagospia la moglie di Costanzo avrebbe fatto una richiesta bislacca ai vertici Mediaset: “Tutto è iniziato quando Maria ‘la Sanguinaria’ ha chiesto e ottenuto dal Biscione una clausola nel suo contratto che proibisse alla d’Urso di trattare i temi dei suoi programmi e di sfruttare i personaggi delle sue trasmissioni. Una separazione netta. Per la serie: resta pure nel tuo trash-salotto ma non mettere le mani sulla mia roba“.

Ieri sera a Live Non è la d’Urso Pietro Delle Piane ha fatto un ‘affermazione spiacevole sulla sua partecipazione a Temptation Island: “Quello è uno show, io recitavo un ruolo”. Carmelita ha cercato di stoppare il suo ospite immediatamente: “Andiamo avanti, non parliamo di questo“. Sui social in molti hanno quindi ricordato il rumor riportato da Dagospia, iniziando a pensare che potesse esserci del vero…

Comunque il fatto che non si possa neanche nominare o parlare di Temptation Island mi sembra assurdo. #noneladurso — Trash Italiano (@trash_italiano) March 14, 2021

Subito dopo la pubblicità Barbara d’Urso ha letto un comunicato in diretta: “Scusate, perché mi dicono in questo momento che devo fare una precisazione importante. Prima Pietro Delle Piane ha detto di aver recitato un ruolo a Temptation Island. Se ne assumerà le responsabilità. Noi ne prendiamo le distanze, perché nessuno deve interpretare un ruolo nel programma, che non è copionato“. La presentatrice ha anche aggiunto: “Lo sappiamo che non c’è copione e io appena ho sentito Temptation Island ho subito detto ‘non parliamo di questa trasmissione, perché non mi permetterei mai’. Quindi lui se ne assumerà le responsabilità“.

Molti su Twitter sostengono che in qualche modo questo comunicato dia ancora più veridicità all’indiscrezione di Dagospia. Personalmente non ci voglio credere, anzi, non ci credo. Ma vi immaginate una grande professionista che mette veti o clausole per una collega della stessa azienda e rete?! Saranno i soliti rumor, un po’ come quelli sul fatto che la mia Britney usi il playback.



Il comunicato letto da Barbara d’Urso e la polemica scoppiata su Twitter.

Maria De Filippi che sente Temptation Island pronunciato nel programma di Barbara. #noneladurso pic.twitter.com/pKyTJqoffl — ᴜᴛᴏᴘɪᴀ (@ItalyZeitgeist) March 14, 2021

Per quanto mi possa piacere Maria De Filippi, questa cosa del divieto a Barbara di parlare delle sue trasmissioni è veramente una pagliacciata.

Non lo trovo neanche corretto dato che nelle sue trasmissioni Barbara tratta anche di reality/show come quelli#noneladurso — théfreddo79% (@chiamamivipero) March 14, 2021

Certo che la De Filippi ha rotto con questi Veti. Alla faccia della solidarietà tra colleghe. #noneladurso — MTR, Io credo nelle Fate.🧚‍♀️❤ (@MTR29971489) March 14, 2021