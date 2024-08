Barbara d’Urso, il suo commento su Gerardina Trovato

Gerardina Trovato giorni fa ha commentato in maniera negativa la sua ultima ospitata televisiva fatta nel 2020 prima di sparire dalla circolazione. Un’ospitata fortemente voluta da Barbara d’Urso nel suo salotto serale di Live Non è la d’Urso in occasione del ritorno del Festival di Sanremo. “Quello è stato un momento che vorrei cancellare” – le parole della cantante – “Perché a quella trasmissione ero andata per dire ben altro. Avevo scritto la mia storia in un libro e Barbara non mi ha fatto dire una parola. Ha cominciato dicendo tutto lei e quando sono arrivata mi avesse fatto dire mezza cosa! Tutte m1nch1at3 su m1nch1at3. È stata tutta una gran m1nch1ata esserci andata. Avevo bisogno di dire molto altro, cose che mi venivano dal cuore. E invece mi è stato impedito”.

Un’accusa diretta e senza tanti giri di parole, alla quale Barbara d’Urso ha voluto soprassedere volando alto. “Sono molto felice che intorno a Gerardina si sia creata una rete di solidarietà” – ha condiviso la conduttrice nelle storie – “In passato solo Barbara d’Urso ha provato a darle visibilità e ad aiutarla, come spesso ha fatto. Ora mi auguro che davvero le luci dei riflettori non si spengano“. Successivamente, riproponendo un pezzo dell’ospitata, Barbara ha aggiunto: “Ed oggi come allora: forza Gerardina“.

Barbara d’Urso che – giustamente – vola alto.

Gerardina Trovato, l’ultima ospitata tv da Barbara d’Urso dopo l’esclusione da Sanremo https://t.co/TPM1kmx2sE — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 21, 2024

Barbara d’Urso e Gerardina Trovato, cosa è successo a Live Non è la d’Urso

Quando la cantante è entrata in studio ha subito ringraziato Barbara d’Urso per averle fatto vivere quella giornata: “Mi hai regalato una giornata Barbara!“; per poi subito chiedere una telecamera per inviare un messaggio a sua madre. “Volevo dire mamma tu sei nata odiando, io sono nata amando. Tu potevi aiutarmi a essere all’Ariston di Sanremo quest’anno. Barbara mi ha aiutato e mi ha portato lì, anche se non ce l’ha fatta [a farmi entrare nel cast, ndr], lei è nata come me, amando!”.

Barbara d’Urso, spiazzata da quelle parole, l’ha ringraziata, l’ha abbracciata e poi ha mandato la pubblicità annunciando l’arrivo di Morgan. Al ritorno dalla pubblicità, la conduttrice ha riaperto Live Non è la d’Urso proprio con un’intervista faccia a faccia con Morgan.