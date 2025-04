Barbara D’Urso: il Ritorno in TV con una Collega Svelato

Barbara D’Urso, ex conduttrice di Pomeriggio 5, è assente dalla televisione con un programma personale da quasi due anni, da quando Mediaset ha affidato il programma a Myrta Merlino. Tuttavia, ci sono voci che suggeriscono un possibile ritorno in TV in collaborazione con Paola Barale. Alberto Dandolo, nel settimanale Oggi, riporta che tra le due showgirl è nata una forte intesa dopo un incontro avvenuto durante una cena organizzata da Enzo Miccio a Milano. Durante la serata, D’Urso e Barale avrebbero chiacchierato incessantemente, mostrando una grande affinità, e si vocifera di un progetto che potrebbe portarle di nuovo sullo schermo insieme.

Non sono stati forniti dettagli sul formato del potenziale programma, ma le aspettative sono alte. Prima che queste speculazioni si concretizzino, Paola Barale è stata recentemente ospite di Verissimo, dove ha condiviso il dolore per la perdita della madre, affetta da Alzheimer. Ha descritto il difficile periodo trascorso con lei, sottolineando l’amore e il supporto che ha cercato di darle. Barale ha espresso il suo dolore riguardo a quanto difficile fosse vedere la madre peggiorare a causa della malattia, sottolineando la necessità di cure e comprensione per chi soffre di questa patologia.

In sintesi, i fan di Barbara D’Urso potrebbero presto avere buone notizie riguardo a un nuovo show in coppia con Paola Barale, ma, nel frattempo, la Barale continua a gestire la sua situazione personale con grande sensibilità.