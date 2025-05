Barbara d’Urso: il ritorno e il dolore dopo Pomeriggio 5

Barbara d’Urso rompe il silenzio dopo due anni dall’addio a Pomeriggio 5, esprimendo dolore e rabbia per le modalità del suo allontanamento da Mediaset. Il 2 giugno 2021 ha salutato il suo pubblico, dopo quindici edizioni, e successivamente l’emittente ha annunciato un nuovo conduttore, sorprendendo fan e operatori del settore.

Dopo l’addio, d’Urso ha parlato raramente del tema, tranne in alcune interviste. Nel luglio 2023, ha rivelato a La Repubblica che il suo allontanamento non era stato concordato: “Ho provato dolore e rabbia. Non ho potuto salutare il mio pubblico. Quella comunicazione ha dato l’impressione che fosse una decisione condivisa, ma non era così. Ho sempre avuto amore per l’azienda, anche durante la pandemia.”

In un’altra intervista con Mara Venier a Domenica In, ha confermato il suo dispiacere per come è stata trattata e ha sottolineato il valore del suo impegno con Mediaset: “Sono stata strappata dal mio lavoro senza spiegazioni. Ho dato tantissimo e il dolore è ancora presente.”

Recentemente, Barbara d’Urso ha annunciato un ritorno, con un’intervista in arrivo su Sette, il magazine del Corriere della Sera. Ha condiviso una foto con la scrittrice Teresa Ciabatti, che la intervisterà dopo un lungo periodo di silenzio. L’intervista fantastica di questo incontro sarà pubblicata venerdì, segnando un possibile nuovo capitolo nella sua carriera.

