Barbara d’Urso: il mistero del saluto a Selvaggia Lucarelli e le critiche su luci e trash

Milly Carlucci ha sapientemente utilizzato Barbara d’Urso nel programma “Ballando con le Stelle”. Inizialmente presentata come ballerina per una notte, la sua presenza si è estesa per tutta la puntata attraverso interventi sia pre-registrati che in diretta. Durante la prima clip, Barbara ha affrontato il tema del “trash” in televisione, esprimendo la difficoltà di comprendere perché alcuni contenuti vengano etichettati come tali. Ha sottolineato l’apparente incoerenza nel definire cosa sia “trash” oggi e cosa non lo sia domani, mettendo in evidenza che, nonostante la sua assenza dalla televisione, il genere sembrerebbe essere aumentato.

Nella seconda clip, Barbara ha ironizzato affermando di aver “inventato” le luci, senza però fare nomi specifici, lasciando intendere che si riferisse a programmi come “CartaBianca” e “Mattino Cinque”. Questo suo commento ha scatenato ilarità tra gli spettatori e i commentatori social.

Un altro momento significativo è avvenuto quando Milly Carlucci ha chiamato Barbara in studio. Durante il saluto alla giuria, Barbara ha esordito con un “ciao Selvaggia” diretto a Selvaggia Lucarelli. Tuttavia, l’osservazione di Barbara è stata inizialmente ignorata dalla diretta interessata, che ha successivamente pubblicato un post su Instagram lamentando di non essere stata salutata. Tuttavia, ha poi corretto il tiro, riconoscendo di aver effettivamente ricevuto il saluto.

L’intervento di Barbara d’Urso ha suscitato ampie discussioni, specialmente riguardo al suo modo di fare televisione e alle sue affermazioni sul trash. I messaggi social attorno a questi momenti hanno evidenziato l’ironia e l’autoironia della conduttrice, contribuendo a rendere la puntata memorabile.

In conclusione, la partecipazione di Barbara d’Urso a “Ballando con le Stelle” ha dimostrato non solo la sua abilità di intrattenimento, ma anche la sua capacità di provocare discussioni su temi attuali nella televisione italiana, in un contesto in continua evoluzione. Anche se non ha ancora ballato, il suo impatto è già stato significativo, rendendo l’episodio un vero e proprio “show”.