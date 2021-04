Barbara d’Urso in queste settimane è sulla bocca di tutti e di recente Dagospia ha parlato anche di una presunta ed ipotetica trattativa che ci sarebbe fra la conduttrice e la Rai, dato che in Mediaset avrebbe contro un bel po’ di persone: dalla coppia Maurizio Costanzo – Maria De Filippi, al direttore di Chi, Alfonso Signorini, fino ad arrivare allo stesso Piersilvio Berlusconi che – sempre secondo Dagospia – mal sopporterebbe il suo stile di conduzione.

Uno scenario che tuttavia non dovrebbe realizzarsi, dato che secondo quanto scritto da Il Fatto Quotidiano (e ripreso da GossipeTv), Barbara d’Urso resterebbe ben salda a Mediaset ma con un contratto ridimensionato.

Dalla prossima stagione televisiva, infatti, sparirebbe Live Non è la d’Urso in prima serata ed anche Domenica Live, così come l’ipotetica possibilità di ritornare al timone del Grande Fratello.

“Secondo diverse fonti ritenute attendibili, Mediaset ha la volontà di ridimensionare il ruolo di Barbara d’Urso. Resterà certamente alla guida di Pomeriggio 5 ma la domenica pomeriggio continua ad essere in bilico, si cerca un cambio di passo e sembra essere solo una questione di tempo”

Barbara d’Urso, Elisa Isoardi al suo posto la domenica?

Sempre Il Fatto Quotidiano ha scritto che ipoteticamente una delle conduttrici che potrebbe prendere le redini del pomeriggio domenicale di Canale 5 sarebbe Elisa Isoardi, attualmente in Honduras nel cast de L’Isola dei Famosi.

Una notizia in realtà non nuova, dato che lo scorso febbraio anche DavideMaggio.it aveva scritto qualcosa in merito: