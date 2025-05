Barbara d’Urso: il dolore dell’addio a Pomeriggio 5

Il 1° luglio 2023, Mediaset ha annunciato l’addio di Barbara d’Urso a “Pomeriggio 5”, evidenziando la ricerca di nuovi progetti per l’artista, che tuttavia non sono ancora emersi. Dopo questa comunicazione, la d’Urso ha manifestato il suo dispiacere, sottolineando di non aver concordato il suo abbandono e lamentando di non aver avuto l’opportunità di salutare il suo pubblico, che ha visto allontanarsi negli ultimi due anni.

In un’intervista con Tiziana Ciabatti per il settimanale “Sette” del Corriere della Sera, la d’Urso ha raccontato come ha affrontato la fine del programma: ha dovuto adattarsi a una nuova quotidianità, avendo perso la routine del lavoro in diretta. Ha trascorso l’estate a Londra per alleviare il dolore e ha condiviso il momento emozionale in cui ha svuotato i suoi camerini, sentendosi sola e stordita. Ha rievocato ricordi di infanzia custoditi negli studi di Mediaset, evidenziando una forte sensazione di vuoto.

La d’Urso ha, inoltre, rivelato la sua paura per le “vipere”, termine con cui ha descritto le persone ingannevoli. Infine, ha espresso gratitudine verso Ciabatti e la direttrice di “Sette” per aver voluto un’intervista non focalizzata sul suo futuro professionale, ma su di lei come persona.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it