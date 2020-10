In una recente puntata di Pomeriggio 5 Soleil Sorge e Alberto De Pisis hanno accusato l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi di aver finto un’aggressione omofoba colpendosi il volto con un surgelato. Il ragazzo in questione avrebbe dovuto essere ospite di Barbara d’Urso a Live, ma il giorno prima della trasmissione ha deciso di non andare in tv. A spiegare l’accaduto è stata la conduttrice.

“Abbiamo contattato ******* per chiedere spiegazioni e per sapere la sua versione dei fatti. Lui si era accordato con noi per essere in puntata, ma ieri ha cambiato idea e ci ha detto che se fosse venuto il suo agente gli avrebbe stracciato il contratto. Lui evidentemente ha preferito mantenere l’agente, piuttosto che dare spiegazioni a tutti”.

Barbara d’Urso ha giustamente perso la pazienza ricordando come per una presunta finta aggressione ce ne siano centinaia vere.

“Non ha voluto dare spiegazioni a nessuno, nemmeno al sindaco di Milano che l’ha sostenuto, o a noi, o alla comunità LGBT che l’ha sostenuto. Io ho letto i messaggi tra Soleil e ******* e sono inequivocabili. Se lui avesse inventato un’aggressione dovrebbe solo e unicamente vergognarsi e con questo il signore con noi ha chiuso per sempre. Ci sono centinaia di ragazzi che vengono picchiati veramente, capito? Persone che vengono discriminate perché gay. Come ti sei permesso? Se è vero, come ti sei permesso di prendere in giro tutti? Questo si deve vergognare, io i messaggi li ho visti e letti, punto non dico altro”.

I video dello sfogo di Barbara d’Urso.