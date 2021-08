Barbara d’Urso è una stakanovista e solo due anni fa, prima che esplodesse la pandemia, è stata in video contemporaneamente con Pomeriggio 5, il Grande Fratello, La Dottoressa Giò, Domenica Live e Live Non è la d’Urso.

Quest’anno però non sarà così ed al momento è stata confermata solo nella versione rivisitata, corretta ed accorciata di Pomeriggio 5 che tornerà totalmente rinnovato.

Barbara d’Urso racconta il nuovo Pomeriggio 5: “Sparisce il concetto di salotto, via opinionisti e poltrone” https://t.co/ef0MmTOJw1 — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 31, 2021

Pomeriggio 5 è al momento l’unico programma che è stato affidato alla conduttrice, ma fra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni ha confermato che in realtà in cantiere c’è anche un nuovo programma in prima serata (“un format di intrattenimento”) che debutterà probabilmente il prossimo anno.

“Si sta ragionando su un format di intrattenimento in prima serata su Canale 5 ma al momento non posso dire di più. Ora mi concentro sulla ripartenza di Pomeriggio 5”.

Qualcuno aveva ipotizzato il suo ritorno in prima serata al timone de La Talpa, ma la notizia è stata smentita; così come è stata smentita quella del ritorno alla conduzione de Lo Show Dei Record.

Barbara d’Urso fra Festival di Sanremo e politica: dove la vedremo in futuro

La conduttrice, che più volte ha dichiarato che la vedremo in video fino ai suoi 100 anni, ha poi parlato del sogno di condurre il Festival di Sanremo (“E poi nel cassetto c’è sempre il Festival di Sanremo, chissà, magari un’edizione tutta al femminile…”) e del mondo della politica che non disdegna.