Barbara d’Urso ieri sera ha seguito da casa il Festival di Sanremo pubblicando su Instagram i suoi preferiti, da Malika Ayane ad Arisa, fino ai Coma_Cose e Willie Peyote. Proprio in merito a quest’ultimo ha registrato un video nel momento della canzone Mai Dire Mai (La Locura) in cui Willie intona:

Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell’hype

Non si vendono più i dischi tanto c’è Spotify

Riapriamo gli stadi ma non teatri né live

Magari faccio due palleggi, mai dire mai

Il ritornello però è stato frainteso (volutamente?) dalla conduttrice che ha così scritto su Instagram: “schiavi del live” nonostante lui cantasse “schiavi dell’hype”. Una gaffe o una modifica fatta di proposito giusto per inserire l’hashtag #noneladurso, trasmissione che conduce e con cui sarà in onda questa sera?

Se la d’Urso è inciampata in una gaffe o no non lo sapremo mai, quel che è certo è che Willie Peyote ha condiviso la storia sul proprio profilo Instagram commentando “la famosa comprensione del testo“.

Un’ironia pungente che ha adottato anche questa mattina durante la consueta conferenza stampa, dato che ha dichiarato: “Ieri sera ho visto la d’Urso che condivideva il mio pezzo. È evidente che non lo abbiano capito”.

Barbara d’Urso, schiavi dell’hype diventa schiavi del live

Non voglio difendere Barbara d’Urso perché probabilmente la gaffe è pure voluta, ma Willie Peyote (che questa mattina si è svegliato polemico anche con Ermal Meta) quando canta dal vivo si mangia un po’ alcune parole e non è semplice capirle tutte.



Buongiorno con willie che dissa Barbara D’Urso pic.twitter.com/N46vA5mPg1 — Agne •DOV’È LODO?• (@fe_bambi) March 7, 2021

Raga ma il trash sta continuando nelle stories di Barbara D’Urso e Willie Peyote ✈#Sanremo2021 pic.twitter.com/qGgWtZf8CR — SilviaW🎶 Finché le forze non mi abbandoneranno (@silviawoot) March 7, 2021