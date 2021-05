Barbara d’Urso ieri ha stupito tutti a Pomeriggio Cinque e non solo perché si è presentata in maniera del tutto inedita in tuta e scarpe da ginnastica, ma perché nel momento dei saluti ha fatto gli auguri di compleanno a Little Tony.

“Amici! Oggi compie 83 anni il grandissimo zio Tony, Little Tony!” – Barbara d’Urso si è accorta immediatamente della gaffe e si è coperta la faccia chiedendo scusa – “Little Tony? Che ho detto! Dio mio, no! Perdonatemi”, continuando poi gli auguri al vero ‘zio Tony’, ovvero Elia Cesari, aka Tony Renis. “Tony Renis! Il mio grandissimo amico Tony Renis compie 83 anni, zio Tony, un abbraccio, ti voglio bene! Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, quando, quando..”.

Una gaffe involontaria che ha sicuramente fatto sorridere – oltre Tony Renis – anche i fan di Little Tony, scomparso prematuramente nel 2013.

Barbara d’Urso scambia Tony Renis per Little Tony, il video.

Little Tony scambiato per qualcun altro ed è subito: “Sicilia: bambina di 9 anni chiede torta di Little Pony, si ritrova quella di Little Tony“.