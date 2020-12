Niente dpcm choc gold e sferati agguerritissimi in Parlamento, almeno per il momento. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi Barbara d’Urso aveva rivelato che in futuro potrebbe anche scendere in politica e ovviamente la notizia ha fatto il giro del web e dei quotidiani in pochi giorni. La Santa di Cologno Monzese ieri sera su Instagram ha fatto chiarezza sul suo futuro professionale ed ha spiegato che ancora per qualche anno la vedremo in tv.

“Ho fatto un’intervista per il settimanale Oggi. Era una sorta di alfabeto, alla lettera P c’era ‘politica’. Ecco cosa ho detto ‘Mi hanno chiesto mille volte scendere in politica, prima o poi lo farò’. Da quel momento si è scatenato il delirio ed è diventato improvvisamente ‘Barbara d’Urso scende adesso in politica’, ‘Barbara d’Urso lascia la tv’. Discussioni su Facebook, nelle tv private, gente che diceva di tutto. I miei sostenitori che dicevano ‘vai, brava, non vediamo l’ora, difendi i nostri diritti’. I detrattori ovviamente che non vedevano l’ora di sfogarsi dicendo ‘che schifo’. Tutti i siti ne hanno parlato di questa scesa. Addirittura qualcuno ha scritto che mi sono candidata come presidente della regione Calabria. Qualcuno dice che mi candido con Forza Italia, altri con la sinistra.

Volevo tranquillizzarvi: io per il momento non scendo in politica, almeno non adesso. Io continuo a fare tv per tanto tempo e soprattutto non mi sarei mai permessa di candidarmi come presidente di una regione. Non sono nessuno per fare una cosa del genere”.