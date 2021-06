Sulla domenica pomeriggio di Canale 5 c’è una gran confusione. Due mesi fa Dagospia ha lanciato la notizia della chiusura di Domenica Live, ma Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ha smentito il rumor: “Domenica Live gode di ottima salute. Vi continuo a ringraziare per tutto l’amore che ci date. Mancano due giorni al nostro amato, vivo e vegeto Domenica Live. Ci saranno molte altre puntate in futuro“.

Nonostante tutto diversi siti hanno continuato a parlare di chiusura per lo show di Carmelita. Bubino Blog e Spyit hanno poi annunciato il possibile arrivo di Lorella Cuccarini e Stefano De Martino al posto della Santa di Cologno, ma Davide Maggio ha svelato che l’ex ballerino resterà su Rai Due.

Nessuna produzione Fascino la domenica pomeriggio.

Poco fa Betty Soldati, ufficio stampa di Kween Mary, ha smentito le notizie che parlavano di uno show prodotto dalla Fascino per la domenica pomeriggio di Canale 5.

“Ormai è più di un mese che leggo notizie nei vari blog televisivi che danno per certo una produzione targata Fascino P.g.t la domenica pomeriggio su Canale5 so per certo che non è vero. La domanda sorge spontanea perché? A chi giova tutto questo? Tutte ste fake news“.

Ma quindi da settembre cosa vedremo nella domenica di Canale 5?



Barbara d’Urso, i saluti nell’ultima puntata di Domenica Live.

“Allora amici e amiche di Domenica Live. Si conclude qui oggi – come già previsto – la vecchia stagione di Domenica Live. Come tutti gli anni da 10 anni, io ringrazio tutti quelli che hanno messo il cuore insieme a me. Noi ci vediamo nella prossima stagione di Canale 5 con delle cose nuove meravigliosa che ci vedranno insieme e poi con Pomeriggio 5”.

Amici di #DomenicaLive si conclude un’altra meravigliosa stagione, grazie per averla passata insieme a noi! 💙 La nostra @carmelitadurso vi aspetta lunedì con #Pomeriggio5! pic.twitter.com/2ttYSpZ4vS — Domenica Live (@domenicalive) May 23, 2021

Polemica dopo il trionfo dei Maneskin: il leader Damiano è stato accusato di sniffare cocaina in diretta ma ha già dichiarato di essere disposto a sottoporsi a qualsiasi test per smentire la notizia #DomenicaLive pic.twitter.com/lhRmGgr8qh — Domenica Live (@domenicalive) May 23, 2021