Da questa settimana Domenica Live si allunga e torna al suo orario originale, dalle 14:30 (circa) alle 18:40. Barbara d’Urso si scontrerà contro Domenica In, ma per frenare che parla già di sfida a colpi di share, la conduttrice ha pubblicato un post su Instagram in cui ha ricordato l’amicizia che la lega a Mara Venier.

“Io e Mara Venier. È stata lei la prima persona a cui ho telefonato dopo la notizia dell’allungamento di Domenica Live. Non è una sfida con lei, noi due lo sappiamo bene. Mara è la regina incontrastata di quella fascia da tanto tempo e io ci ritorno in punta di piedi in questo finale di stagione. Tra me e Mara ci sono stima e affetto che niente e nessuno potrà scalfire e nessuno ci toglierà le risate pazze che ci facciamo continuamente al telefono. I love you”.

Io e Mara❤️È stata la prima a cui ho telefonato alla notizia dell’allungamento di #DomenicaLive. Non è una sfida, noi lo sappiamo..Mara è regina incontrastata di quella fascia, io ci torno in punta di piedi..Ci sono stima e affetto che nessuno potrà scalfire ❤️😂love #colcuore❤️ pic.twitter.com/hCZni5FZqm — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) March 30, 2021

Zia Mara ha subito ripostato le parole della collega e amica sul suo profilo ed ha aggiunto: “Avanti tutta Barbara! Per te rispetto, stima, amicizia, questo ci lega davvero e come dice Vasco ‘eh già e siamo ancora qua. Col cuore“.

Niccolò Presta fa i suoi complimenti a Barbara d’Urso e Mara Venier.

Se Lucio Presta ha lanciato qualche frecciatina a Carmelita e ai suoi programmi, il figlio Niccolò invece ha lasciato un commento positivo sotto al post che Mara ha dedicato alla Santa di Cologno Monzese: “Brave, queste cose fanno bene alla televisione“.

Barbara d’Urso chiude la stagione di Live, Lucio Presta esulta: “Ora bisogna finire il lavoro e chiudere anche Pomeriggio 5” https://t.co/U4G6lcOVSk #noneladurso — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 29, 2021

Niccolò Presta e le dichiarazioni del 2018 su Paola Perego (moglie di Lucio).