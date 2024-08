Barbara d’Urso e l’iniziativa dopo l’addio a Mediaset: “Cosa farò adesso”

In questi giorni Barbara d’Urso è tornata ad indossare i suoi abiti più iconici su TikTok, ma l’ha fatto per una causa molto importante. La conduttrice ha spiegato che Mediaset dopo la fine del contratto ha svuotato i suoi camerini e le ha fatto avere tutte le sue cose, così lei adesso ha pensato di vendere all’asta i vestiti che ha indossato nelle sue trasmissioni. Il ricavato di queste aste andrà all’associazione Arimo, che da più di venti anni aiuta i ragazzi e le ragazze in difficoltà.

Tutto questo ovviamente…



“Come mai indosso questo abito del Grande Fratello 4? Perché sto per condividere con voi una cosa bella che facciamo col cuore. Come sapete, poco più di un anno fa si è interrotto in maniera brusca il mio rapporto con Mediaset. Un rapporto che durava da tanti anni con un’azienda che mi ha dato tanto e alla quale ho dato tutto il mio cuore. Il mio contratto andava avanti fino al 31 dicembre e quindi io ho voluto e dovuto rispettare i termini. All’inizio di gennaio, com’è giusto che sia l’azienda ha svuotato i miei camerini con tutte le mie cose, anche quelle personali. Quindi c’è stato un grande tir carico delle mie cose, compresi anche tutti i miei vestiti e gli abiti che io ho indossato.

Ho pensato di usare la maggior parte di questi abiti per aiutare qualcuno. Abiti del GF, La Fattoria, Un Due Tre Stalla, Circus, Pomeriggio 5, Domenica Live. Metterò questi abiti a disposizione di Arimo, che è un’associazione molto seria nata nel 2003 che si occupa di aiutare le ragazze e i ragazzi fragili. Come si possono comprare queste cose? Ci saranno due giornate intense, il 20 e 21 settembre a Milano, prima ci sarà però una vendita on line sul sito di Arimo. Poi ci sarà anche una particolare asta. Per la tracciabilità di tutto si potrà pagare solo elettronicamente. Questi fondi aiuteranno i ragazzi ospitati nelle comunità di Arimo e anche le mamme ospitate nelle loro case”.